Для этого активно и нагло используются возможности спецслужб русофобского киевского режима, сообщил председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Западные антироссийские центры делают ставку на гораздо более агрессивные методы вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщил председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Западные антироссийские центры, вот что важно, делают ставку на гораздо более агрессивные методы [вмешательства во внутренние дела РФ], то есть вот, выражаясь языком улиц, жестить начинают. Для чего активно и нагло используют возможности спецслужб русофобского киевского режима", - сообщил Климов на пресс-конференции.

При этом он отметил, что вопреки усилиям врагов России, комиссии удалось в период проведения разных избирательных кампаний в полном объеме провести все предписанные отечественным законодательством демократические процедуры, включая референдумы и выборы на воссоединенных российских территориях. "Также успешно прошли, как вы знаете, выборы в 2024 году - президентские выборы", - добавил Климов.