Сенатор Климов отметил риск возникновения вооруженного конфликта в Приднестровье

Такие риски исходят с территории, подконтрольной киевскому режиму, и от сил в Румынии, указал замглавы комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Риски возникновения вооруженного конфликта в Приднестровье есть, они исходят в том числе с территории Украины и Румынии. Об этом заявил замглавы комитета СФ по международным делам Андрей Климов, отвечая на пресс-конференции на вопрос о возможности такого конфликта.

"Такие риски есть, они и раньше были. Не только по причинам, которые находятся внутри - на территории Молдовы и Приднестровья. Эти риски исходят в значительной степени с территории, подконтрольной киевскому режиму, и серьезные риски есть от тех сил, которые сейчас в Румынии. <…> Там, среди прочего, есть большая проблема, связанная с огромными запасами боеприпасов", - сказал он.

Сенатор отметил, что Россия старается политико-дипломатическим путем урегулировать ситуацию и не доводить ее "до необратимых процессов".

"Чем меньше конфликтов вокруг России, тем нам лучше. В этом плане мы, наверное, самое стремящееся к миру во всем мире государство", - заключил он.