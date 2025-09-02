Путин назвал провокацией утверждения Европы о планах России на нее напасть

Президент РФ заявил, что это "чушь"

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Утверждения Европы о якобы планах России на нее напасть - это провокация или полная некомпетентность. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что в России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать", - сказал Путин.

Путин также заявил, что подобные утверждения - это полная чушь, не имеющая под собой оснований.

"Что касается "агрессивных планов России в отношении Европы" - хочу еще раз подчеркнуть, что это полная чушь, не имеющая под собой абсолютно никаких оснований", - сказал российский лидер.