Он ранее прошел стажировку в администрации главы и правительства РД под наставничеством главы республики

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Герой России, участник первого потока президентской программы "Время героев" Темирлан Абуталимов назначен временно исполняющим министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы региона.

"Герой России Темирлан Абуталимов назначен врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. Об этом сегодня в ходе совещания по актуальным вопросам сообщил [глава Дагестана] Сергей Меликов", - говорится в сообщении.

С мая 2024 года Темирлан Абуталимов является участником первого потока президентской программы "Время героев". Он проходил стажировку в администрации главы и правительства Дагестана под наставничеством главы республики. Принимал активное участие в подготовке мероприятий, организуемых в рамках реализации республиканской программы развития "Доблесть гор".

"Абуталимов более года изучал опыт государственного управления, практиковался в органах власти, участвовал во встречах с родными военнослужащих, взаимодействовал с общественными организациями, выезжал в муниципальные образования", - добавили в пресс-службе.