Россия считает неприемлемой возможность вступления Украины в НАТО, потому что это противоречит интересам безопасности РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.
Путин подчеркнул, что некоторые словацкие компании продолжают работать на российском рынке, что полезно для экономики Словакии в целом. В ответной речи Фицо сравнил Евросоюз с "жабой на дне колодца", которая не видит происходящего вокруг.
Также Путин сообщил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом на Аляске возможные варианты обеспечения безопасности Украины и считает возможным консенсус по этому вопросу.
ТАСС собрал основные заявления главы государства.
Обвинения НАТО и Запада в адрес России
- Утверждения о "планах нападения России на Европу" - "это полная чушь, не имеющая под собой абсолютно никаких оснований".
- НАТО пыталась поглотить почти все постсоветское пространство: "Мы вынуждены были на это реагировать".
- Страны НАТО стали практически "специалистами по фильмам ужасов" из-за страшилок о России: "Постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность".
- Утверждения Европы о якобы планах России на нее напасть - это провокация или полная некомпетентность: "Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что в России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать".
Удары ВСУ по энергообъектам России
- РФ долго терпела удары ВСУ по своим энергообъектам, теперь она стала серьезно отвечать: "По поводу атак на энергоструктуру, в частности со стороны Украины. На протяжении долгого времени, еще пару лет назад, не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И мы очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, серьезно".
- Россия остается "надежным поставщиком энергоносителей".
Конфликт на Украине
- Россия вынуждена была защищать свои интересы и людей в Донбассе, в этом суть конфликта на Украине: "Конфликт на Украине, я уже об этом многократно говорил, только что, на мероприятиях ШОС сказал, связан не с нашим агрессивным поведением. Он связан с тем, что Запад способствовал проведению государственного переворота на Украине. <…> Отсюда и начался конфликт, потому что после этого пошли события и в Крыму, и события на юго-востоке Украины, в Донбассе. Вот в этом суть конфликта".
- Россия уверена в возможности найти консенсус в вопросе обеспечения безопасности Украины: "Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта. Это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже, и мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус".
- Россия считает неприемлемой возможность вступления Украины в НАТО, потому что это противоречит интересам безопасности РФ: "Наша позиция здесь известна, мы считаем это для себя неприемлемым. Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации".
- РФ никогда не возражала против членства Украины в ЕС, но не НАТО: "Что касается членства Украины в ЕС - мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО - это другой вопрос, здесь речь идет об обеспечении безопасности РФ, причем не только сегодня".
Сотрудничество РФ с США
- Есть надежда на то, что конструктивный диалог с США будет продолжен: "Наши последние контакты с президентом [США Дональдом] Трампом, с американской администрацией в Анкоридже показали, что новая администрация нас слышит. Потому что если мы раньше с прежней администрацией, с президентом [Джо] Байденом говорили об этом - нас никто не хотел не слушать и не слышал никто. Сейчас мы видим: такое взаимное понимание намечается. Мы очень рады и надеемся, что этот конструктивный диалог будет продолжен".
- Россия готова сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС: "Мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны".
- Россия допускает возможность атомного сотрудничества с США на объектах в Словакии: "Мы можем даже втроем на Запорожской атомной электростанции поработать. Это как бы Словакии не касается, но это предпосылка для того, чтобы нам осуществить совместные проекты и на словацком рынке".
Сотрудничество РФ и Словакии
- Российская сторона ценит независимую внешнюю политику, которую проводит правительство Словакии: "Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы и ваша команда (премьер-министр Словакии Роберт Фицо - прим. ТАСС), ваше правительство, политика дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели".
- Некоторые компании Словакии продолжают успешную работу на российском рынке, что полезно для нее самой: "Ваши компании некоторые продолжают работать, и небезуспешно, на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики в целом".
- Есть надежда, что положительные тенденции в товарообороте между Россией и Словакией удастся сохранить, и торговля между странами продолжит расти: "Мы, к сожалению, живем в условиях сложных, связанных с различными внешними ограничениями. Когда-то у нас был товарооборот в 10 млрд долларов, если в эквиваленте считать. Сейчас он упал до уровня менее 4%, правда, есть определенные подвижки на положительный план, но, надеюсь, что мы эти тенденции сможем усилить и сохранить".