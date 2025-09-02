О чем Путин рассказал Фицо в Пекине

Россия считает неприемлемой возможность вступления Украины в НАТО, потому что это противоречит интересам безопасности РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.

Путин подчеркнул, что некоторые словацкие компании продолжают работать на российском рынке, что полезно для экономики Словакии в целом. В ответной речи Фицо сравнил Евросоюз с "жабой на дне колодца", которая не видит происходящего вокруг.

Также Путин сообщил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом на Аляске возможные варианты обеспечения безопасности Украины и считает возможным консенсус по этому вопросу.

ТАСС собрал основные заявления главы государства.

Обвинения НАТО и Запада в адрес России

Утверждения о "планах нападения России на Европу" - "это полная чушь, не имеющая под собой абсолютно никаких оснований".

НАТО пыталась поглотить почти все постсоветское пространство: "Мы вынуждены были на это реагировать".

Страны НАТО стали практически "специалистами по фильмам ужасов" из-за страшилок о России: "Постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность".

Утверждения Европы о якобы планах России на нее напасть - это провокация или полная некомпетентность: "Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что в России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать".

Удары ВСУ по энергообъектам России

РФ долго терпела удары ВСУ по своим энергообъектам, теперь она стала серьезно отвечать: "По поводу атак на энергоструктуру, в частности со стороны Украины. На протяжении долгого времени, еще пару лет назад, не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И мы очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, серьезно".

Россия остается "надежным поставщиком энергоносителей".

Конфликт на Украине

Россия вынуждена была защищать свои интересы и людей в Донбассе, в этом суть конфликта на Украине: "Конфликт на Украине, я уже об этом многократно говорил, только что, на мероприятиях ШОС сказал, связан не с нашим агрессивным поведением. Он связан с тем, что Запад способствовал проведению государственного переворота на Украине. <…> Отсюда и начался конфликт, потому что после этого пошли события и в Крыму, и события на юго-востоке Украины, в Донбассе. Вот в этом суть конфликта".

Россия уверена в возможности найти консенсус в вопросе обеспечения безопасности Украины: "Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта. Это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже, и мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус".

Россия считает неприемлемой возможность вступления Украины в НАТО, потому что это противоречит интересам безопасности РФ: "Наша позиция здесь известна, мы считаем это для себя неприемлемым. Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации".

РФ никогда не возражала против членства Украины в ЕС, но не НАТО: "Что касается членства Украины в ЕС - мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО - это другой вопрос, здесь речь идет об обеспечении безопасности РФ, причем не только сегодня".

Сотрудничество РФ с США

Есть надежда на то, что конструктивный диалог с США будет продолжен: "Наши последние контакты с президентом [США Дональдом] Трампом, с американской администрацией в Анкоридже показали, что новая администрация нас слышит. Потому что если мы раньше с прежней администрацией, с президентом [Джо] Байденом говорили об этом - нас никто не хотел не слушать и не слышал никто. Сейчас мы видим: такое взаимное понимание намечается. Мы очень рады и надеемся, что этот конструктивный диалог будет продолжен".

Россия готова сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС: "Мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны".

Россия допускает возможность атомного сотрудничества с США на объектах в Словакии: "Мы можем даже втроем на Запорожской атомной электростанции поработать. Это как бы Словакии не касается, но это предпосылка для того, чтобы нам осуществить совместные проекты и на словацком рынке".

Сотрудничество РФ и Словакии