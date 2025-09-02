В нем будут такие ценности, как милосердие, солидарность, развитие, здоровье и процветание будущих поколений член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Список общих традиционных ценностей стран БРИКС будет представлен на втором форуме объединения "Традиционные ценности", который пройдет 15-17 сентября в Национальном конгрессе Бразилии. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов на пресс-конференции, посвященной мероприятию.

"Наша задача, как мы это поставили в прошлом году на первом форуме "Традиционные ценности", который был в Москве, - это найти вот эти самые общие традиционные ценности. И мы собираемся в бразильском Конгрессе <…> эти общие традиционные ценности представить общественности, коллегам-депутатам и всем остальным людям доброй воли", - сказал Кузнецов.

Он обратил внимание, что перечень российских духовно-нравственных ценностей определен соответствующим указом президента РФ Владимира Путина. По словам депутата, не все из них вошли в общий список традиционных ценностей стран БРИКС. "Но список, я его видел в первом приближении, очень вдохновляющий. Как минимум там есть такие ценности, как милосердие, как солидарность, как развитие, как здоровье и процветание будущих поколений", - подчеркнул парламентарий.