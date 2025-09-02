По словам научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН, эта работа может выражаться как в совместной деятельности в существующих глобальных структурах, так и в создании каких-то новых организаций

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению, которую он выдвинул на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине, призывает к снижению доминирования Запада и к повышению роли стран глобального Юга в мировых делах. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

"Китай всегда выступает с разными глобальными инициативами, в том числе и в области глобального управления. Основная идея Китая в том, чтобы она [система глобального управления] была справедливая, и это означает, что там необходимо умерить доминирование Запада и больше представить страны глобального Юга", - сказал эксперт.

По его словам, эта работа может выражаться как в совместной деятельности в существующих глобальных структурах, так и в создании каких-то новых организаций. "Но в нынешних условиях основной орган - Совет Безопасности ООН - фактически парализован. Потому что там две группы. Одна из них - Запад, которая блокирует все конструктивные решения. Поэтому вряд ли сейчас это приведет к чему-то конкретному", - добавил аналитик.

Однако, по его мнению, инициатива Си Цзиньпина будет способствовать созданию общей атмосферы, призывающей страны мирового большинства к практическим шагам. При этом собеседник агентства отметил, что, скорее всего, страны Запада воспримут слова Си Цзиньпина как конфронтационные.

Лукин также обратил внимание, что БРИКС, ШОС и некоторые другие незападные организации стремятся создать собственные органы по глобальному управлению. "Я думаю, когда Запад, США и их союзники поймут, что это серьезно и без этих стран невозможно решать основные глобальные проблемы, когда-нибудь в дальней перспективе какая-то такая система создастся. Но для этого этим незападным организациям надо как бы крепить единство и выходить с конкретными проектами, типа создания альтернативных международных банков", - добавил эксперт.

"Кстати, прошел саммит ШОС, на нем принято решение о создании Банка развития ШОС, который 20 лет не могли создать. Это и есть шаг вперед. Есть подобные органы у БРИКС. Идет разговор о создании некой валюты БРИКС. Если все это станет достаточно серьезным, это озаботит Запад, и им придется идти на сотрудничество", - резюмировал Лукин.