ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа будут рады видеть в Москве на встрече глав правительств из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"У нас в России запланированы в ноябре мероприятия в рамках ШОС на уровне руководителей правительств. Если вы найдете время и сочтете возможным, мы будем рады видеть вас в Москве", - сказал Путин на встрече с Шарифом в Пекине.

ШОС объединяет 10 государств-членов (Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Также с ШОС взаимодействуют 2 государства со статусом наблюдателя (Афганистан, Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка).