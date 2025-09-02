Путин: Россия и Пакистан ведут постоянную работу на площадке ООН

Республика была и остается традиционным российским партнером в Азии, отметил президент РФ

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Москва и Исламабад сотрудничают на международных площадках, в том числе идет постоянная работа двух стран в ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине.

"Мы продолжаем сотрудничать по межпарламентской линии, взаимодействие идет на постоянной основе. Мы сотрудничаем на международных площадках, Пакистан сейчас исполняет обязанности непостоянного члена Совета Безопасности ООН. У нас идет постоянная работа и на этой важнейшей площадке", - подчеркнул Путин.

Президент РФ также отметил, что Пакистан был и остается традиционным партнером России в Азии. "Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами", - заверил российский лидер.

Путин также напомнил, что их предыдущая встреча состоялась год назад на полях саммита ШОС в Астане.