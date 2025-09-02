Предыдущий раз лидеры России и Сербии встречались в Москве 9 мая в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич начали двустороннюю встречу в Пекине, передает корреспондент ТАСС.

Как ранее сообщала в интервью ТАСС зампредседателя парламента Сербии Марина Рагуш, лидеры могут обсудить вопросы безопасности, энергетики, а также пути улучшения двустороннего экономического сотрудничества, участие в совместных проектах, углубление взаимодействия на различных форумах, в организациях и институтах на международном уровне. Путин и Вучич также могут обменяться мнениями о положении дел на Западных Балканах.

Предыдущий раз главы государств встречались в Москве 9 мая в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.