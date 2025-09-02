Ушаков: Путин рассказал Си Цзиньпину о том, как идет диалог с США

В частности, российский лидер сообщил председателю КНР о поездке в Анкоридж, сообщил помощник президента РФ

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином говорил о контактах между Москвой и Вашингтоном, в том числе о своем диалоге с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу.

"Он сообщил об итогах наших контактов с президентом Трампом. В частности, о нашей поездке в Анкоридж. И также о телефонных разговорах, которые проводятся между двумя президентами и по другим направлениям", - ответил дипломат на вопрос о темах беседы Путина с Си Цзиньпином.