Несколько участков также организуют на кораблях и судах, которые во время голосования будут находиться в плавании

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Севастопольская городская избирательная комиссия обеспечит работу четырех участков, чтобы военнослужащие могли проголосовать на выборах губернатора региона, сообщила ТАСС председатель Севгоризбиркома Нина Фаустова.

"Чтобы обеспечить голосование избирателей-военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, образованы четыре экстерриториальных участковых избирательных комиссии в трех субъектах Российской Федерации", - сказала Фаустова.

Она добавила, что несколько участков будут организованы на кораблях и судах, которые во время голосования будут находиться в плавании. Кроме того, УИК образован в городской больнице №1, где 14 сентября смогут проголосовать избиратели, находящиеся на стационарном лечении.

Фаустова добавила, что еще 14 экстерриториальных УИК будут работать в Москве. Подать заявление и прикрепиться на голосование к этим комиссиям можно с помощью сервиса "Мобильный избиратель" до 8 сентября, проголосовать с помощью терминала с 12 по 14 сентября - в основные дни голосования на выборах губернатора Севастополя. Однако, в случае отсутствия в городе избиратели могут не прикрепляться к каким-либо участкам, а воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

Директор департамента внутренней политики города Севастополя Сергей Бездольный сообщил, что участки для голосования военнослужащих за пределами региона будут организованы в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Курской областях.

О выборах губернатора

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя пройдет с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе будут работать почти 190 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

С 2019 года регион возглавляет Михаил Развожаев, который сначала был назначен врио губернатора, когда его предшественник Дмитрий Овсянников был освобожден от должности президентом, а в сентябре 2020 года победил на выборах, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%. Развожаев зарегистрирован на выборах как кандидат от партии "Единая Россия".

Помимо него кандидатами на должность губернатора города Севастополя зарегистрированы управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), моряк Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина ("Новые люди").