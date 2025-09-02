По словам Александра Абрамова, именно благодаря работе площадки реализуются меры по обеспечению граждан России доступным жильем, модернизации системы здравоохранения и образования, поддержке семей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заседания комиссий Госсовета РФ на протяжении всей своей 25-летней истории позволяют формировать консолидированную позицию по ключевым вопросам развития государства и общества. Такое мнение выразил занимавший должность секретаря Госсовета РФ в 2000-2012 годах Александр Абрамов.

1 сентября исполнилось 25 лет с момента создания Государственного совета РФ. На сегодняшний день в него входит 22 комиссии, председателями которых являются главы российских субъектов. Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.

"Двадцать пять лет назад по решению президента России Владимира Владимировича Путина был создан Государственный совет Российской Федерации - политический орган стратегического значения. С первых дней деятельность Госсовета была посвящена рассмотрению вопросов, имеющих особую государственную важность. <…> На протяжении этих 25 лет на заседаниях Госсовета вырабатывалась консолидированная позиция по ключевым вопросам развития государства и общества", - сказал он.

Абрамов подчеркнул, что первое заседание Госсовета, состоявшееся 22 ноября 2000 года, было посвящено вопросам стратегии развития РФ. Он также отметил, что именно благодаря работе Госсовета и его профильных комиссий выработаны меры по обеспечению граждан России доступным жильем, модернизации системы здравоохранения и образования, поддержке семей. "Определены основные направления развития электроэнергетики, угольной отрасли, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, ракетно-космической и авиационной промышленности, информационных и коммуникационных технологий", - добавил Абрамов.