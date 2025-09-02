Мирошник: Киев выдумал псевдоправовой механизм уничтожения конфессии в стране

Украинская власть совершает очередной шаг в череде действий по удушению ортодоксального православия, указал посол по особым поручениям МИД России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Украины выдумали псевдоправовой механизм, чтобы уничтожить крупнейшую в стране конфессию - каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). В дальнейшем они намерены разграбить ее имущество и растоптать религиозные чувства миллионов верующих, такое мнение высказал в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Ранее Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск в суд о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.

"Украинская власть совершает очередной шаг в череде действий по удушению ортодоксального православия на Украине, которое является главенствующим для миллионов православных Украины. Украинская власть выдумала псевдоправовой механизм по уничтожению ненавистной для них православной церкви. И сегодня следует этому механизму для того, чтобы просто лишить правовой субъектности крупнейшие приходы и крупнейшую конфессию на территории Украины, а дальше подвергнуть ее разграблению, уничтожению, разгону и растаптыванию религиозных чувств миллионов и миллионов жителей Украины", - сказал дипломат, добавив, что подобные шаги, которые должны вызывать бурю возмущения, молчаливо одобряются хозяевами украинского режима на Западе.