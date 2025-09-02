Выборы пройдут с 12 по 14 сентября

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сентября. /ТАСС/. В Приволжском федеральном округе в сентябре состоится 2 тыс. избирательных кампаний. В результате будет замещено порядка 16 тыс. мандатов и выборных должностей, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

"С 12 по 14 сентября в округе состоятся 2 тыс. избирательных кампаний, по результатам которых будет замещено порядка 16 тыс. мандатов и выборных должностей - это более трети от общего количества в регионах ПФО", - говорится в сообщении.

Полпред отметил, что это самая масштабная кампания в пятилетнем электоральном цикле. По словам Комарова, основной приоритет - легитимность и прозрачность выборов. Он также отметил важность обеспечения высокого уровня общественного доверия к результатам голосования, привлечения для этого экспертов, лидеров мнений и конструктивных наблюдателей. Для удобства избирателей на выборах в Чувашской Республике, Пермском крае и в отдельных кампаниях в Удмуртской Республике и Самарской области будет применяться процедура дистанционного электронного голосования.

В Приволжском федеральном округе состоятся выборы руководителей четырех субъектов РФ: Республики Татарстан, Чувашской Республики, Пермского края и Оренбургской области. Также будут избираться составы представительных органов семи административных центров: Казани, Ижевска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Ульяновска. Кроме того, в Татарстане, Оренбургской и Самарской областях пройдут массовые муниципальные выборы.