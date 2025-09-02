Лидер Финляндии может также предложить алгоритм "победы 1944 года" своим союзникам в Брюсселе как способ сохранения независимости Украины, указала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что его страна "победила" в войне с Советским Союзом в 1944 году.

Она заявила, что если финскому лидеру по-прежнему не дает покоя 1944 год, то Финляндии стоило бы вспомнить о роли СССР и проявленной Иосифом Сталиным доброй воле. По ее словам, в нынешних условиях Хельсинки мог бы, как и тогда, направить "штыки против нацистов", которыми российская сторона считает киевский режим.

Захарова также добавила, что Стубб мог бы предложить своим союзникам в Брюсселе воспользоваться "алгоритмом победы 1944 года" в качестве способа сохранить независимость Украины, чтобы спустя десятилетия их потомки могли гордиться результатами.