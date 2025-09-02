Мишустин пожелал удачи Махонину при переизбрании губернатором Пермского края

Выборы состоятся с 12 по 14 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал успехов на предстоящих выборах губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, который баллотируется на новый срок.

"Знаю, что у вас скоро предстоят выборы. Вы будете продвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Пермского края, - обратился премьер-министр РФ к Махонину во время рабочей встречи. - Вам доверяет президент, правительство вас поддерживает. Я рассчитываю, что жители Пермского края окажут вам поддержку, и хочу пожелать вам удачи, успехов".

Губернаторские выборы проходят каждые пять лет - срок полномочий Махонина подходит к концу. Он был назначен врио губернатора в феврале 2020 года - после того, как предыдущий руководитель региона Максим Решетников стал главой Минэкономразвития РФ. 13 сентября 2020 года Махонин был избран губернатором края.

Теперь он переизбирается на новый срок. Выборы пройдут с 12 по 14 сентября.