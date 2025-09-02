Встреча российского и белорусского лидеров прошла в двенадцатом часу ночи по местному времени в Пекине

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, начиная встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко, заявил, что рад его видеть в любое время суток.

Главы государств побеседовали в Пекине, куда приехали на торжества к 80-летию окончания Второй мировой войны. Встреча прошла в двенадцатом часу ночи по местному времени. Лукашенко с улыбкой прокомментировал этот факт, заметив, что они с Путиным "самые закаленные полуночники".

"Александр Григорьевич, я рад вас видеть в любое время суток, - отреагировал президент РФ. - Хоть мы и за 7 тыс. км, как вы сказали, от наших стран, тем не менее, где бы мы ни встречались, мы всегда найдем, о чем поговорить. И всегда есть необходимость встретиться и поговорить, что любопытно".

Путин упомянул об очень активной программе визита в Китай. Вчера лидеры принимали участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Завтра они будут присутствовать на параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

"Это все тоже наше с вами общее дело, в данном случае вместе с нашими китайскими друзьями. И есть возможность поговорить по нашим двусторонним отношениям. Я очень этому рад", - резюмировал российский лидер.