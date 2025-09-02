Президент РФ связал это в том числе с личными контактами с белорусским лидером

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание на большой товарооборот с Белоруссией и связал это в том числе с личными контактами с лидером страны Александром Лукашенко.

Речь об этом зашла во время очной встречи глав двух государств в Пекине. Путин, начиная беседу, упомянул о серии прошедших переговоров с руководителями других стран. "Я сказал одному из коллег - сейчас поподробнее расскажу об этом, - что у нас, в принципе, торгово-экономические отношения развиваются неплохо, но с Белоруссией - свыше $50 млрд. Такой объем товарооборота все-таки у России с небольшим количеством стран", - сказал президент РФ.

Лукашенко уточнил, что Белоруссия занимает четвертое место среди торговых партнеров РФ.

"Да, может быть. Я что этим хочу сказать? Что все-таки наши встречи даром не проходят, - со смехом добавил Путин. - Что это все-таки результат нашей с вами совместной работы. Это очень здорово. Я очень рад вас видеть".