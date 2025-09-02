Кадыров ответил юмористическим стихотворением на заочные обвинения СБУ

Глава Чечни обозначил, что Служба безопасности Украины обвиняет его в том, что военные из республики "прикрывались" захваченными в плен при атаках дронами

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил юмористическим стихотворением на заочные обвинения, предъявленные Службой безопасности Украины (СБУ). Стихотворение он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Одно агентство непрестижное - "страны" с заглавной буквой "У" - твердит, что на меня обижена дворняга с кличкой "СБУ", - написал Кадыров.

В стихотворении Кадыров обозначил, что СБУ, в частности, обвиняет его в том, что военнослужащие из Чечни "прикрывались" захваченными в плен при атаках дронами.

"А как же битва в Мариуполе, где мы громили ваш "Азов" (группировка признана террористической, запрещена в РФ). Чистосердечное признание мне сделать так-то не слабо", - добавил глава региона.

Ранее СБУ предъявила новые обвинения Кадырову по статье о "военных преступлениях".

В августе 2022 года СБУ уже заочно предъявляла обвинения главе республики.