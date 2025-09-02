Никаких доказательств этому не приводится, указало диппредставительство

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сентября. /ТАСС/. Попытки властей Аргентины связать скандал с аудиозаписями, после публикации которых было начато антикоррупционное расследование, с российскими спецслужбами носят иррациональный и деструктивный характер. Об этом заявило посольство России в южноамериканской стране.

"С сожалением констатируем, что в контексте очередного громкого внутриполитического скандала вновь в негативном ключе упоминается наша страна. Публично озвучиваются некие предположения о том, что российские (и венесуэльские) спецслужбы могут стоять за попытками прослушивания телефонных разговоров в президентском дворце якобы с целью дестабилизации правительства. Никаких доказательств этому не приводится", - говорится в заявлении посольства для журналистов.

Диппредставительство добавило, что "стремление видеть за каждым углом "русских шпионов" носит иррациональный и деструктивный характер". "Категорически отвергаем подобные утверждения как безосновательные и не соответствующие действительности", - добавило посольство.

Диппредставительство также подтвердило, что Россия неизменно выступает за выстраивание равноправного и взаимоуважительного сотрудничества с Аргентиной в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.

О скандале

19 августа YouTube-канал Carnaval опубликовал аудиозапись, на которой на тот момент глава агентства по делам инвалидов Аргентины Диего Спагнуоло жаловался на коррупцию. По его словам, к коррупционной схеме были причастны сестра президента Хавьера Милея Карина, занимающая пост секретаря канцелярии главы государства, и замсекретаря по институциональным вопросам Эдуардо Менем. Полиция провела обыски в рамках расследования у Спагнуоло и предпринимателей, которые, предположительно, платили взятки.

Впоследствии Carnaval опубликовал еще несколько отрывков разговоров Спагнуоло с неизвестным собеседником. 29 августа этот же YouTube-канал обнародовал короткую аудиозапись с голосом Карины Милей. Предположительно, она была сделана во время совещания в президентском дворце. На этой записи нет компрометирующих заявлений, однако, по словам ведущих онлайн-программы, в их распоряжении есть другие отрывки.

В понедельник правительство Аргентины подало в суд жалобу на то, что исполнительная власть считает операцией по дестабилизации страны с использованием слежки за чиновниками перед парламентскими и региональными выборами. В тексте обращения упоминаются россияне, которые якобы создавали в Аргентины группу влияния в интересах РФ. Впервые о них в середине июня сообщил представитель администрации президента Аргентины Мануэль Адорни, который не привел никаких доказательств.

Правительство южноамериканской республики не объяснило, в чем может заключаться связь между упомянутыми россиянами и публикацией компрометирующих окружение президента аудиозаписей.