Лавров: РФ ждет от своих партнеров шагов в поддержку диалога с США по Украине

Министр иностранных дел отметил, что Москва "приветствует все конструктивные инициативы"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Москва ожидает от своих партнеров заявлений в поддержку российско-американского диалога по украинскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

"Конечно, сейчас мы ожидали бы от наших друзей заявлений в поддержку российско-американского диалога по Украине", - указал глава МИД РФ.

При этом Лавров обратил внимание, что Россия приветствует все "конструктивные инициативы, включая и те, что исходят от партнеров на глобальном Юге и Востоке". "Это относится к идеям, высказанным президентом Индонезии Прабово Субианто летом 2023 года, к предложениям африканских стран, а также к деятельности сформированной по инициативе Китая и Бразилии в Нью-Йорке Группы друзей мира на Украине", - уточнил он.

"В последнее время активные дипломатические усилия в украинском контексте прилагает американская администрация во главе с президентом США Дональдом Трампом", - заметил глава МИД РФ.

В связи с этим Лавров напомнил, что 15 августа на Аляске прошла встреча президента России Владимира Путина и Трампа, в ходе которой была проведена "весьма полезная беседа по украинскому и другим вопросам". Кроме того, у глав государств состоялось "несколько содержательных телефонных разговоров", добавил министр.

О российско-американском диалоге

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию

18 августа Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Затем Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.