По словам главы МИД России, вхождение в состав России Крыма, Донбасса и Новороссии должно быть закреплено на международном уровне

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости признать и оформить на международном уровне вхождение в состав России Крыма, Донбасса и Новороссии.

"Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью индонезийской газете Kompas.

Лавров назвал еще три условия для установления прочного мира, первое из которых - "искоренение первопричин конфликта". "К таковым относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот агрессивный военный блок Украины", - уточнил министр. По его словам, "эти угрозы должны быть устранены и должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии".

Глава МИД РФ уверен, что "не менее важно обеспечить восстановление и соблюдение прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми - русский язык, культуру, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ". "Украина сегодня единственная страна, где на законодательном уровне запрещено использование языка значительной части населения", - указал Лавров.

Также, по его мнению, "следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, то есть те условия, которые прописаны в декларации независимости Украины 1990 года и на основе которых украинская государственность была в свое время признана Россией и всем международным сообществом".