Липовой: объекты НАТО в Финляндии станут первоочередной целью в случае конфликта

Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России сообщил, что после вхождения в НАТО страна утратила свою самостоятельность

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Объекты НАТО на территории Финляндии станут законной военной целью РФ и одними из первых попадут под удар в случае конфликта. Такое мнение высказал ТАСС председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.

1 сентября Минобороны Финляндии сообщило, что в городе Миккели в 200 км от границы с Россией начал свою работу штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы (MCLCC).

"Как только Финляндия вошла в состав НАТО, она потеряла свою политическую, военно-экономическую самостоятельность и выполняет волю руководства НАТО, волю Евросоюза. Поэтому на территории Финляндии будут располагаться и пункты управления НАТО, и базы НАТО, и подразделения НАТО. Естественно, что это влечет непосредственною угрозу для Российской Федерации, но эта медаль имеет и оборотную сторону, потому что все военные объекты, появляющиеся на территории Финляндии, являются нашими законными военными целями, в случае конфликта они будут уничтожены в первую очередь", - сказал Липовой.

Он напомнил, что в прошлом веке Финляндия попала под влияние гитлеровской Германии. "И сегодня она повторяет свои ошибки. История имеет свою цикличность, но она ничему не учит. Вот это руководство отдельно взятых стран, если бы они посмотрели, чем для них закончилась такая же ситуация в прошлом столетии, я думаю, что они бы сделали правильные выводы. А сегодня они совершают те же самые ошибки, не понимая того, что расплата наступит обязательно за враждебные выпады в отношении России", - добавил Герой России.