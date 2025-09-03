Народы Советского Союза и Китая отстояли свою независимость, но при этом понесли наибольшие потери, напомнил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай последовательно выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для всего человечества и вместе противостоят попыткам реабилитации идей нацизма и милитаризма. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в видеообращении к участникам международной научно-практической конференции "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы" в рамках Восточного экономического форума.

"Перенеся беспрецедентно тяжелые испытания, народы Советского Союза и Китая сумели отстоять свою независимость, но при этом, как известно, понесли наибольшие потери. Опираясь на схожий исторический опыт, наши страны последовательно выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для всего человечества, вместе противостоят попыткам реабилитации идей нацизма и милитаризма", - подчеркнул Нарышкин.