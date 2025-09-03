Президент РФ в качестве главного гостя приехал последним к месту проведения торжеств

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном по пути на трибуны парада победы в Пекине, передает корреспондент ТАСС.

Путин в качестве главного гостя парада приехал последним к месту проведения торжеств. После обмена рукопожатиями с Си Цзиньпином они вместе прошли на церемонию фотографирования на Южной площади Императорского дворца, где уже собрались другие лидеры. Оттуда главы делегаций по красной дорожке отправились на трибуны на площади Тяньаньмэнь.

Президент РФ шел по правую руку от Си Цзиньпина, по левую от председателя КНР был лидер КНДР Ким Чен Ын, и они обменялись несколькими фразами. После этого гости заняли места на центральной трибуне.