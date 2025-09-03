Мединский назвал операцию по разгрому Японии самой эффективной в истории

Красная армия образца 1945 года представляла из себя неумолимую машину победы, которую невозможно было остановить, указал помощник президента РФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Операция по разгрому Японии длилась чуть больше недели и была самой эффективной военной операцией в истории человечества. Об этом в день 80-летней годовщины победы над милитаристской Японией в своем Telegram-канале написал помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Вся операция по разгрому Японии длилась чуть больше недели. По соотношению "сроки - время - потери - эффективность" это была самая эффективная военная операция в истории человечества. Красная армия образца 1945 года представляла из себя неумолимую машину победы, которую невозможно было остановить", - говорится в сообщении.

Мединский привел слова Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина о сорока годах ожидания победы над Японией. "Наша страна умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить", - заключил руководитель РВИО.