Участники должны будут представить успешные практики работы с избирателями

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Более 4,3 тыс. муниципальных депутатов примут участие в конкурсе "Единой России" по выявлению лучших практик работы с избирателями. Об этом сообщили в пресс-службе единороссов.

Партийный конкурс был запущен 15 августа. Участников конкурса выдвигали жители муниципалитетов, где в этом году не проходят выборы. Выдвинутые участники должны будут представить успешные практики работы с избирателями. Победителей выберут жители муниципалитетов.

"На конкурс Единой России "Народный депутат" выдвинуты 4 360 участников. Их регистрация завершена. Следующий этап пройдет до 14 сентября - загрузка кейсов о работе с избирателями в личных кабинетах участников конкурса", - сказали в пресс-службе партии.

"Конкурс "Народный депутат" - не просто инструмент отбора и распространения удачных примеров работы с людьми, решения их проблем. Он показывает, насколько ценна повседневная работа наших единомышленников в регионах. По ней судят о "Единой России" в целом. Поэтому "Народный депутат" - еще и признание вклада коллег на местах в укрепление авторитета партии", - подчеркнул секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.