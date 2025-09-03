Канцлер Германии игнорирует изложенные Россией аргументы об условиях возможного урегулирования кризиса на Украине, отметил глава комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца серьезно задуматься над своими высказываниями, отметив, что игнорирование позиции России не способствует диалогу.

"Не унимается канцлер Мерц. Аргументы, изложенные российской стороной на различных уровнях об условиях возможного урегулирования кризиса на Украине, этим политиком просто игнорируются. Вместо этого мы постоянно слышим от него грубые призывы «экономически истощить» Россию и не доверять заявлениям Москвы, на каком бы уровне они ни делались. И это на фоне очевидного кризиса в отношении к западным амбициям по всему миру. Убедительно подтвердили это проходящие в Китае масштабные мероприятия и серия двусторонних встреч там же. Господин канцлер, пора серьезно задуматься, а то просто оторопь берет!" - написал Карасин в своем Telegram-канале.

Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина находится в Китае с четырехдневным визитом. 31 августа - 1 сентября он принял участие в мероприятиях Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь. 2 сентября в Пекине прошли российско-китайские переговоры. 3 сентября в качестве главного гостя Путин принял участие в торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.