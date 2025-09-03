Путин назвал работу с Конго одним из приоритетов внешней политики РФ в Африке

Страна является надежным, проверенным временем другом и партнером России, указал президент

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Работа с Республикой Конго является одним из приоритетов внешнеполитической деятельности РФ в Африке, страна является надежным, проверенным временем другом и партнером России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером республики Дени Сассу-Нгессо в Пекине.

"Мы с вами регулярно встречаемся. Работа на этом направлении, работа вместе с Конго - это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке. Конго - наш надежный, проверенный временем друг и партнер", - подчеркнул Путин.

Российский лидер уточнил, что Республика Конго принимает регулярное участие на уровне глав государства во встречах России и Африки и в других мероприятиях. "Мы в постоянном контакте с вами лично, и наши коллеги на правительственном уровне постоянно поддерживают отношения по разным направлениям", - добавил президент.

Путин также добавил, что очень рад видеть президента республики на полях торжественного мероприятия, посвященного 80-летию окончания Второй мировой войны и победы Китая над японским милитаризмом.