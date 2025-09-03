Захарова: Лавров, столкнувшись с дипфейком, отметил его реалистичность

По словам официального представителя МИД РФ, этот случай произошел несколько лет назад

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, столкнувшись с дипфейком, отметил его высокую реалистичность. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященной социальному воздействию искусственного интеллекта.

"Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: "Это же не я". Я говорю: "Не вы". Он говорит: "Но вроде как и я". Я говорю: "Вроде как, но не вы". Это было несколько лет назад, когда эти материалы только начали появляться. И многие тогда не осознавали, насколько это страшно, когда с тобой происходит подобное", - сказала Захарова.

По ее словам, восприятие дипфейков напоминает сюжет Рэя Брэдбери: "Человек подходит к зеркалу и видит отражение не себя, а какого-то животного или образа. Это примерно то же самое: вроде отражение, вроде ты, но на самом деле - нет. Это очень страшно".

