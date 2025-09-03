Лидер КНДР сказал, что воспользуется предложением, заявил пресс-секретарь российского президента

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву, но точных дат визита пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент снова пригласил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением", - сообщил представитель Кремля.

"Пока нет [точных дат], конечно, это будет согласовываться дальше", - уточнил Песков.

Ранее Ким Чен Ын, прощаясь с Путиным после переговоров в Китае, обратился к нему со словами: "Увидимся скоро". Российский лидер в свою очередь ответил: "Мы вас ждем. Приезжайте".