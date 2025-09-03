Такой формат работы оказался очень полезным, отметил российский лидер

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что длительный визит в Китай позволил ему обсудить самые важные темы с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке.

"Такой [длительный] формат работы позволяет поговорить не только за столом переговоров, но и, что самое главное, в неформальной обстановке многократно встретиться, и в уже абсолютно дружеской атмосфере поговорить на любую тему, которая представляет всем интерес. И это очень важно и очень полезно оказалось", - сказал российский лидер.

Путин также объяснил, что его длительный визит в КНР связан с тем, что "все-таки здесь было несколько мероприятий". Он отметил, что работу спланировали "таким образом, построили, чтобы не было необходимости нескольких раз перемещаться на столь большие расстояния".

"Это был саммит ШОС, затем трехсторонняя встреча России и Монголии, Китая, и визит в саму Китайскую Народную Республику", - напомнил глава государства.