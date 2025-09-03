Путин: Россия против членства Украины в НАТО, но не в ЕС

Москва никогда не ставили под сомнение право Киева заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет, отметил президент РФ

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Россия всегда была против членства Украины в Североатлантическом альянсе, но никогда не сомневалась в ее праве вступить в Евросоюз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет. В том числе это касается и членства в ЕС", - пояснил Путин.