За четыре дня саммита не возникало ничего, что можно было бы назвать "конфронтационным началом", заявил президент РФ

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не призвана кому бы то ни было противостоять, за четыре дня саммита не возникало ничего, что можно было бы назвать "конфронтационным началом". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"ШОС не призвана кому бы то ни было противостоять, мы не ставим перед собой такой задачи. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в ходе дискуссий, в ходе двусторонних встреч никогда, ни разу за эти четыре дня не возникало ничего, что можно было бы назвать конфронтационным началом", - сказал Путин.

Он отметил, что в организации все настроено на работу с позитивным заделом. "Мы думаем не о том, чтобы как бы и кого-то обставить, кого-то обыграть или в философии соперничества "достичь лучших результатов" - нет, мы просто думаем о том, как организовать лучшим образом свою собственную работу и за счет объединения усилий добиваться положительных результатов", - заключил Путин.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.