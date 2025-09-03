Президент РФ также отметил, что вопрос о санкциях США в отношении других стран почти не обсуждался на саммите ШОС

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Запад использует события на Украине для решения своих экономических проблем в отношениях с разными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"События на Украине - это только предлог для решения вопросов экономического характера в отношении рада стран, экономические связи с которыми кого-то не устраивают", - подчеркнул он.

Путин также отметил, что вопрос о санкциях США в отношении других стран почти не обсуждался на саммите ШОС. "Вы знаете, как ни странно, мы практически эту тему не обсуждали. Почему? Да потому что это, честно говоря, нас не очень касается", - заметил российский лидер.

Касаясь тех стран, против которых США грозили ввести санкции, Путин напомнил, что, действительно, существует диспропорция в торговле между США и Индией, США и Китаем, но нет никакой диспропорции в экономических отношениях между Бразилией и США. Однако дополнительные пошлины против Бразилии все-таки были введены.

"Там проблема во внутриполитических раскладах. В том числе и связанных со взаимоотношениями между действующими властями и бывшим президентом [Бразилии Жаиром] Болсонару. При чем здесь Украина? Ни при чем", - отметил российский лидер.