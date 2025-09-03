ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что оценка работы спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа не его задача.
Читайте такжеВстреча с Зеленским, ход СВО и юмор Трампа: о чем Путин говорил на пресс-конференции в КНР
"Оценивать работу помощника президента Соединенных Штатов не моя задача, не мое дело. Это должен оценить тот человек, который является его работодателем, а именно - президент Трамп", - заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР.