Российский лидер отметил, что это не его дело

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что оценка работы спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа не его задача.

"Оценивать работу помощника президента Соединенных Штатов не моя задача, не мое дело. Это должен оценить тот человек, который является его работодателем, а именно - президент Трамп", - заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР.