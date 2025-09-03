Средний возраст в разных странах разный, отметил российский лидер

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Продолжительность жизни существенно увеличится благодаря средствам оздоровления. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Современные средства оздоровления, медицинские средства, даже хирургические, связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня. Средний возраст в разных странах разный, но тем не менее существенным образом продолжительность жизни увеличится", - сказал он.