Президент РФ рассказывал премьер-министру Индии о переговорах с США на Аляске

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во время поездки в Aurus с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказывал ему о переговорах с США на Аляске.

"Я ему [Моди] рассказывал, секрета нет, я ему рассказывал о том, о чем мы вели переговоры на Аляске", - ответил Путин на вопрос журналистов на пресс-конференции в Китае о предмете разговора с Моди во время часовой поездки в Aurus.