Он должен стать многополярным, чтобы все участники международного общения стали равны, заявил президент России

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Однополярный мир в текущей мировой системе несправедлив. Он должен стать многополярным, чтобы все участники международного общения стали равны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Несправедливо, понятно, что это однополярный мир. И дело в том, что мы собираемся и строим наши отношения не на основе большинства, а на основе идеи, то есть не на количестве, а на идейных соображениях строим свое взаимодействие, - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, что именно несправедливо текущей мировой системе. - А идея, я уже об этом сказал, заключается в том, что мир должен быть многополярным, а это значит, что все участники международного общения должны быть равны, и никаких более равных не должно существовать".

Однополярный мир, по словам российского лидера, должен прекратить свое существование. "В том числе и в интересах народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту отживающую и, можно сказать, отжившую систему", - подчеркнул он.