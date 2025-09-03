Среди самых частых тем - ситуация на фронте и перспективы окончания СВО, диалог с лидером США Дональдом Трампом, возможность переговоров с Владимиром Зеленским

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина по итогам его четырехдневного визита в Китай продлилась около 50 минут, подсчитал ТАСС.

За это время российский лидер ответил на несколько десятков вопросов. Среди самых частых тем - ситуация на фронте и перспективы окончания СВО, диалог с лидером США Дональдом Трампом, возможность переговоров с Владимиром Зеленским.

Путина спросили также об оскорблениях со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца, о якобы обсуждавшейся формуле "гарантии безопасности Украине в обмен на территории". Шла речь и о договоренностях, достигнутых на полях саммита ШОС, и о "заговоре", в шутку усмотренном Трампом.