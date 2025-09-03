Это будет иметь и социальные, и политические, и экономические последствия, заявил президент

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Страны мира должны готовиться к тому, что пожилых людей будет становиться больше, чем детей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя на пресс-конференции свою беседу с председателем КНР о росте продолжительности жизни.

"По-моему, к 2050-му году на планете людей старше 65 лет будет больше, чем 5-6-летних детей. Это будет иметь и социальные, и политические, и экономические последствия", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. "Вот об этом мы должны, безусловно, тоже думать", - подчеркнул российский лидер.