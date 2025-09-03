Путин в шутку назвал Пескова лентяем

Президент России сказал это, когда его пресс-секретарь попытался завершить пресс-конференцию в Пекине

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай назвал в шутку своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем.

Вопросы журналистов продолжались, в связи с этим Песков вставил ремарку: "Владимир Владимирович, это может еще долго продолжаться". На что президент ответил: "Нет, сейчас будем заканчивать".

"Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится", - указал в шутку президент.