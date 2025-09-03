Путин за четыре дня в Китае перевыполнил недельную норму труда

Президент России отработал суммарно 48 часов

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Беспрецедентно продолжительный визит президента РФ Владимира Путина в Китай, продолжавшийся четыре дня, завершен. Эти дни для российского лидера превратились в настоящий дипломатический марафон. Полноценные контакты состоялись с главами и премьерами 17 стран. И в плане рабочего тайминга Путин побил все общепринятые трудовые нормы, отработав суммарно 48 часов.

Если 31 августа можно считать разминкой перед марафоном - публичные мероприятия у президента заняли около 3,5 часа, то, к примеру, 1 сентября в день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рабочий день Путина растянулся на долгих 16 часов. Президентский график 2 сентября оказался не менее насыщенным и тоже перевалил за 14 рабочих часов. 3 сентября Путин начал нетипично рано. Уже в начале девятого утра он присоединился к лидерам, приглашенным на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. Завершилась работа общением с журналистами кремлевского пула в 22:30.

Смысловая нагрузка в дни визита тоже оказалась беспрецедентной. Путин уделил внимание практически всем векторам мировой политики. Обсуждать пришлось не только повестку Шанхайской организации сотрудничества и развитие российско-китайских отношений. Урегулирование украинского конфликта, иранская ядерная программа, ситуация на Ближнем Востоке и в Закавказье постоянно находилась на повестке дня во время переговоров с коллегами Путина из Индии, Турции, Ирана и других стран.

Президент провел полноценные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьером Непала Шармой Оли, премьером Словакии Робертом Фицо, премьером Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Сербии Александаром Вучичем, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. Переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном вообще заняли вторую строчку по продолжительности, уступив только принимающему Китаю.

В формате трехстороннего саммита России, Китая и Монголии Путин пообщался с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

Общение на полях мероприятий по линии ШОС и во время проведения торжеств по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны было не менее интенсивным. Как принято говорить на дипломатическом языке, Путин "на ногах" успел пообщаться со многими коллегами. Со многими впоследствии прошли и полноформатные встречи. Но в череде таких кратких контактов можно отметить контакт с лидером Индонезии Прабово Субианто, разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, а также беседу с потомками советских маршалов.

Общение с журналистами

В завершение этого беспрецедентно масштабного визита в Китай Путин нашел время и для общения с кремлевским пулом. Президент отвечал на вопросы целых 50 минут. Темы были самые разные. Здесь и различные аспекты украинского урегулирования, и развитие российско-китайских отношений, и подписанные на полях визита договоренности "Газпрома" и китайской CNPC, и детали договоренностей, достигнутых между лидерами РФ и США во время саммита на Аляске, и перспективы завершения СВО, последние сводки с фронта и настрой бойцов. Путин поделился своим мнением об идее глобального управления, обсудил с журналистами новинки кино и рассказал ТАСС о своем разговоре с Си Цзиньпином о долголетии.

Впереди у Путина перелет во Владивосток и два не менее насыщенных дня на Дальнем Востоке.