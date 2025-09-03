Посол Нечаев назвал заявления Мерца в адрес Путина "абсолютно неприемлемыми"

Видимо, кто-то стремится окончательно разрушить остатки доверия, отметил посол РФ в ФРГ

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Заявления, подобные тем, которые сделал канцлер Германии Фридрих Мерц в адрес президента России Владимира Путина, являются абсолютно неприемлемыми. Об этом заявил журналистам посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

"Подобного рода высказывания в адрес руководителя российского государства, от кого бы то они ни исходили, являются абсолютно неприемлемыми", - подчеркнул дипломат. "Видимо, кто-то стремится окончательно разрушить остатки доверия и взаимопонимания между нашими странами, сделать процесс отчуждения необратимым. Это удручает", - добавил Нечаев.

Ранее Мерц в интервью телеканалу Sat.1 назвал президента РФ "военным преступником". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ допустил "очень много нехороших заявлений" в адрес Путина, и мнение Мерца вряд ли может теперь приниматься во внимание.