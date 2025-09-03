Зампред Совбеза РФ отметил, что партия "развалилась и похоронила Советский Союз"

РЖЕВ /Тверская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Недееспособность руководителей КПСС привела к распаду СССР, ответственность за который они несут до сих пор. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Вот у нас в истории страны была такая партия, которая считала, что она все установила раз и навсегда. Называлась она КПСС. Коммунистическая партия Советского Союза. Она кончила очень плохо. Она сама развалилась и похоронила Советский Союз", - заявил Медведев на встрече с поисковым отрядом "Волонтерской роты" и активистами "Молодой гвардии "Единой России" в военно-патриотическом лагере имени Героя Советского Союза Ф. М. Охлопкова.

"Да, были и внешние причины, но недееспособность руководителей КПСС, высшего руководства Советского Союза отстоять свою страну привела к колоссальной геополитической катастрофе, ответственность за которую они несут до сих пор", -отметил он.