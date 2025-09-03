Пресс-конференция продлилась 50 минут и обошлась без сбоев

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Полевой формат пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Пекине не отменяет сложной технической подготовки, передает корреспондент ТАСС.

Российский лидер вышел к СМИ на лужайке перед резиденцией Дяоюйтай вечером позже запланированного, когда уже стемнело, но необходимое оборудование было предусмотрено заранее. На траве под трибуной расстелен коврик, для энергоснабжения многочисленной техники проложены специальные кабели. Технические специалисты и сотрудники ФСО призывали журналистов смотреть под ноги, чтобы не зацепиться за провода.

По периметру расставили три динамика, чтобы обеспечить прессе на месте качественный "живой" звук помимо того, что шел напрямую в трансляционную камеру. Тут же стояли осветительные приборы, микшерный пульт и другое оборудование.

Пресс-конференция продлилась 50 минут и обошлась без сбоев.