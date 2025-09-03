Возможность приглашения представителей общественных объединений предусматривается в 77 регионах, отметил член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Возможности для мониторинга выборов в России постепенно расширяются, поскольку избирательные комиссии в регионах закрепляют право представителей общественных палат присутствовать на заседаниях. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.

По его словам, за последние годы эта практика набирает распространение: изначально тенденцию задала ЦИК РФ, которая в августе 2023 года впервые закрепила право представителя Общественной палаты РФ участвовать в заседаниях комиссии. Сейчас, по данным правозащитника, такая норма уже действует в 13 субъектах страны.

"В 77 регионах предусматривается возможность приглашения представителей общественных объединений. В трех регионах - Бурятии, Кемеровской области (Кузбасс) и Оренбургской области - это закреплено в специальных соглашениях о взаимодействии с общественной палатой региона, а в двух субъектах - Ленинградской и Челябинской областях - соответствующие нормы планируется официально внести в регламенты уже 4 сентября 2025 года", - сообщил Брод, слова которого приводит НОМ.

Член СПЧ отметил, что для гражданских активистов важно видеть изнутри организацию избирательного процесса: обсуждение регистрации кандидатов, рассмотрение жалоб и обращений, анализ правовых оснований решений. "Всю избирательную кухню уполномоченные представители общественных палат видят своими глазами и затем составляют свою объективную оценку, опираясь на знание закона и факты", - пояснил он.

По мнению правозащитника, постепенное расширение доступа общественных наблюдателей к работе комиссий говорит о повышении уровня открытости российской избирательной системы. "Надеюсь, этот процесс будет продолжаться, а мониторинг избирательных кампаний силами общественности будет развиваться, принимая новые формы", - подчеркнул Брод.