Глава МИД РФ отметил, что обстрелы украинцами Запорожской атомной электростанции создавали реальную угрозу масштабной ядерной катастрофы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинут Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), когда придет время. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четвертой серии документального цикла, посвященного провокациям Киева в отношении ЗАЭС.

"ЗАЭС - российский ядерный объект. Когда придет время, представители агентства [МАГАТЭ] станцию покинут", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.

Лавров подчеркнул, что обстрелы украинцами Запорожской атомной электростанции создавали реальную угрозу масштабной ядерной катастрофы, и стало понятно, что Украина "целенаправленно формировала подобные риски".

"Рассчитывать на здравомыслие или чувство самосохранения со стороны Киева не приходилось. В этой ситуации мы были просто вынуждены привлечь к наблюдению за обстановкой на Запорожской атомной электростанции экспертов секретариата МАГАТЭ", - отметил министр.

Запорожская АЭС - российский ядерный объект на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. ВСУ с 2022 года обстреливают жилые районы Энергодара и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты секретариата МАГАТЭ. Их состав регулярно ротируется.