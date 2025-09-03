По словам главы Фонда развития гражданского общества, это может произойти, если на момент предвыборной кампании завершится спецоперация и изменится общественно-политическая повестка

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Тема ограничений звонков в Telegram и WhatsApp может стать одним из факторов партийной конкуренции на выборах в Госдуму, если к этому моменту завершится специальная военная операция и изменится общественно-политическая повестка. Об этом заявил ТАСС глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

По его словам, если ограничения в мессенджерах будут действовать на момент думской кампании, то эта тема точно поднимется в ходе партийной борьбы. "Эта тема касается большого количества людей. Пока идет СВО и действует консенсус вокруг идеи победы, существует и согласие на временные ограничения ради достижения этой цели. Но когда СВО завершится, и повестка изменится, отношение станет более критичным. Тогда и появится поле для политической конкуренции: кто лучше объяснит и интерпретирует происходящее, тот и получит дополнительные голоса", - отметил Костин.

Он отметил, что до окончания спецоперации ограничение звонков в мессенджерах воспринимается гражданами спокойно, так как приоритетом остаются достижение целей СВО и безопасность.